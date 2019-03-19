Канада заинтересована в импорте из Украины яиц, мяса и яблок

В связи с этим в мае в Украину прибудет миссия компетентного органа Канады с целью проведения аудита отечественной системы государственного контроля.

Канада заинтересована в импорте украинских пищевых продуктов, в частности, яиц, мяса и яблок, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей по итогам встречи главы ведомства Владимира Лапы с региональным представителем Канадского агентства по контролю пищевых продуктов.

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В сообщении сказано, что во время переговоров обсуждался вопрос выхода украинской продукции на рынок Канады. В частности, канадская сторона высказала заинтересованность в импорте украинских яиц, мясных пищевых продуктов и яблок.

"В связи с этим в мае в Украину прибудет миссия компетентного органа Канады с целью проведения аудита отечественной системы государственного контроля", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, стороны обсудили результаты работы миссии инспекторов компетентного органа Канады по оценке системы государственного контроля в сфере пчеловодства, которая работала в Украине с 18 по 22 февраля. В ведомстве добавили, что окончательный отчет по итогам аудита следует ожидать в течение двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, миссия Канады по оценке системы государственного контроля в пчеловодстве работала в Украине с 18 по 22 февраля.

Зона свободной торговли между Украиной и Канадой вступила в силу 1 августа 2017 года.

Соглашение одномоментно снимает до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле между двумя странами. В данный момент соглашение фокусируется на товарном экспорте и импорте, однако уже через два года с момента вступления соглашения в силу стороны смогут пересмотреть условия торговли и внести в перечень услуги, а также механизмы защиты инвестиций.