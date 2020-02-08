Разумков рассказал, когда проведут референдум о возможности иностранцам покупать земли сельхозназначения

Спикер парламента отметил, что возможность покупать землю до референдума для иностранцев - физических лиц, как и для юрлиц, ограничена.

Референдум о возможности иностранцам покупать земли сельскохозяйственного назначения будет проведен после принятия закона о рынке земли.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов.

«Возможность покупать до референдума для иностранцев - физических лиц, точно также, как и для компаний, ограничена», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К проекту закона было подано более 4 тысяч поправок.

6 февраля депутаты начали рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении по полной процедуре с рассмотрением всех поправок.

По состоянию на 7 февраля парламент рассмотрел 216 поправок из 4018, приняв одну поправку о праве сервитута (проезда) по территории собственника земельного участка другим лицам, чей участок находится в этом же массиве сельхозземель.

Рассмотрение поправок продолжится на следующем пленарном заседании, которое запланировано на вторник, 18 февраля.