Закон о рынке земли является сигналом всему миру, что Украина готова играть по правилам – Гончарук

Премьер считает принятие закона о рынке земли стратегическим решением и основой роста экономики страны.

Премьер-министр Алексей Гончарук выразил поддержку депутатам в рассмотрении законопроекта о рынке земли во втором чтении и отметил, что это сигнал того, что Украина готова работать по цивилизованным правилам.

Читайте такжеВ Украине появился сервис по проверке заявлений на регистрацию земучастков

“Вы вошли в рассмотрение, возможно, самого важного с начала работы парламента закона - о рынке земли. Не о продаже и распродаже, а о рынке земли. Это значит, что Украина посылает всему миру сигнал – мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы не готовы запрещать людям распоряжаться своей собственностью”, – сказал он в парламенте во время часа вопросов к правительству с трибуны.

Премьер отметил, что правительство “с восторгом” наблюдает, как депутаты дискутируют о модели рынка земли и деталях законопроекта, и добавил, что “пока мы едины, у нас все выйдет”.

“Ваше решение по закону о рынке земли – это об основах экономического роста. Поэтому это стратегическое, очень важное решение, которое должен принять парламент”, – добавил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля депутаты начали рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении по полной процедуре с рассмотрением всех поправок.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К проекту закона было подано более 4 тыс. поправок.