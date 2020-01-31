Минэкономики запустило в пилотном режиме Государственный аграрный реестр

Пилотный проект будет реализован в шести областях.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило в пилотном режиме Государственный аграрный реестр для оперативного взаимодействия агропроизводителей с органами государственной власти, сообщает пресс-служба министерства.

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«Государственный аграрный реестр - это новый бесплатный онлайн-сервис для аграриев. Зарегистрированные агропроизводители смогут подавать заявки на исправление ошибок в кадастре, подавать документы на получение госсподдержки и проверять информацию о себе в четырех реестрах. На этапе пилотирования реестр объединяет информацию из четырех реестров: Государственный земельный кадастр, Реестр юридических и физических лиц, Реестр имущественных прав и Реестр животных», - сказано в сообщении.

Создать свой онлайн-кабинет можно, не выходя из дома, а для регистрации необходимо проверить наличие актуальной электронной цифровой подписи. Регистрация бесплатная и доступна всем аграриям, даже если пользователь не зарегистрирован как сельскохозяйственный производитель, отметили в министерстве.

Сообщается, что пилотный проект будет реализован в шести областях.

«В шести пилотных областях - Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской - мобильные бригады операторов будут помогать желающим зарегистрироваться. Они будут собирать отзывы о функционале и работе системы, и предложения по ее улучшению», - сказано в сообщении пресс-службы министерства.

Зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре можно с 5 февраля по ссылке www.ar.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство ранее анонсировало запуск Аграрного реестра с 1 декабря 2019 года. По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, через этот реестр аграрии смогут оформлять государственную поддержку. Кабинет министров планирует консолидировать реестры Государственной службы геодезии, картографии и кадастра с Реестром вещных прав для предотвращения манипуляций и прослеживания гражданства конечных бенефициаров компаний, которые хотят купить землю сельхозназначения после отмены в Украине моратория на ее продажу.