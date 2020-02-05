Украина увеличила экспорт рыбного филе на 35%

В январе-ноябре 2019 Украина экспортировала около 3,47 тысячи тонн рыбного филе на 21,8 миллиона долларов.

Украина в январе-ноябре 2019 года увеличила экспорт свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе в денежном измерении до 21,8 миллиона долларов, что на 35% больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства со ссылкой на данные Госстата.

За указанный период Украина поставлено на внешние рынки более 3496 тонн рыбного филе.

При этом 93% всего экспорта украинского свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе (в денежном измерении) пришлось на страны Европы (20,5 миллиона долларов). В страны СНГ поставлено 4% продукции на 974 тысячи долларов.

Крупнейшим покупателем украинского свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе стала Дания - 1396 тонн на 7,2 миллиона долларов. Также среди лидеров Германия - 1009 тонн на 7 миллионов долларов, Франция - 490 тонн на 3,7 миллиона долларов, Нидерланды - 124 тонны на 854 тысячи долларов, Венгрия - 93 тонны на 639 тысяч долларов и Азербайджан - 68 тонн на 556 тысяч долларов.

В разрезе товарных позиций за 11 месяцев 2019 больше всего экспортировано такого свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе (в абсолютном выражении): лосося тихоокеанского, атлантического и дунайского - 1 399 тонн на 10,9 миллиона долларов, трески - 1086 тонн на 5,3 миллиона долларов, сайды - 61 тонну на 144,5 тысячи долларов, сома - 56 тонн на 243,5 тысячи долларов, форели - 77 тонн на 557,6 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-ноябре 2019 года увеличила экспорт свежей рыбы в денежном эквиваленте на 39% – до 383,8 тысячи долларов.

При этом за 11 месяцев 2019 года сократился экспорт готовой и консервированной рыбы на 26%, до 3,4 тысячи тонн.

Промышленный вылов рыбы и биоресурсов в водоемах Украины в 2019 году увеличился на 2,2% - до 51 тысячи тонн.