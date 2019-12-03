В Украине в ноябре зафиксировали три вспышки чумы свиней

Очаги заболевания выявлены в Житомирской, Николаевской и Полтавской областях.

В ноябре текущего года на территории Украины ветеринары зафиксировали три случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Читайте такжеКоличество свинохозяйств в Украине до 2025 года может сократиться вдвое

Об этом говорится в отчете Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно отчету, первый случай заболевания выявлен среди дикой фауны в Житомирской области, где на территории охотничьих угодий были обнаружены 2 трупа диких свиней.

Также был выявлен вирус АЧС в личном хозяйстве жителя села Троицкое Николаевской области.

Еще один случай заболевания выявлен в частном сельхозпредприятии "Мрия" в Пирятинском районе Полтавской области.

Как сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, в местах вспышек АЧС были проведены заседания государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий и утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - сказано в сообщении.

По данным проекта "Стоп АЧС", в Украине с 2012 года зарегистрировано 508 случаев заболевания АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.