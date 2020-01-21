Украина уже экспортировала 34 миллиона тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период превысил 15,4 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 33,87 млн тонн зерна, что на 7,5 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Читайте такжеОтсутствие морозов в январе благоприятно сказывается на посевах озимых зерновых - Укргидрометцентр

Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 15,4 млн тонн, ячменя - 3,8 млн тонн, кукурузы - 14,2 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 207,2 тыс. тонн, что на 71,8 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будут экспортированы на внешние рынки.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали рекордные 49,7 млн тонн зерновых.