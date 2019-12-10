Украинские аграрии продолжают бить рекорды по сбору зерна

Украинские аграрии к 10 декабря намолотили 75,2 млн тонн зерновых. Урожай собран с площади 15,2 млн га, или 99% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 10 декабря намолотили 75,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15,2 млн га, или 99% к прогнозу, сообщила пресс-служба департамента АПК Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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В частности, кукурузы собрано 35,2 млн тонн с площади 4,9 млн га, или 99% к прогнозу; гречихи - 89 тыс. тонн с площади 67 тыс. га, или 99% к прогнозу; проса - 161 тыс. тонн с площади 89 тыс. га, или 99% к прогнозу.

Кроме того, семян подсолнечника собрано 14,6 млн тонн с площади 5,8 млн га, или 99% к прогнозу; cои - 3,7 млн тонн с площади 1,6 млн га, или 99% к прогнозу; сахарной свеклы накопано 9,8 млн тонн с площади 220 тыс. га, или 100% к прогнозу.

Наряду с уборкой зерновых, продолжаются осенние посевные работы. Так, по состоянию на 10 декабря озимые зерновые посеяны на площади 7 млн га, или 96% к прогнозу, в частности: озимая пшеница – 5,9 млн га, или 95% к прогнозу; рожь – 124 тыс. га, или 102% к прогнозу; озимый ячмень – 920 тыс. га, или 100% к прогнозу; озимый рапс посеян на площади 1,1 млн га, или 101% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил 70,1 млн тонн.

В ноябре Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства презентовало карту спутниковой классификации посевов Украины, которая позволит в реальном времени отслеживать, чем засеяна та или иная территория.