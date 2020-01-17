Рада учла замечания бизнеса и отменила "соевые поправки" - ЕБА

Украинские экспортеры смогут получать возмещение НДС на сою и рапс.

Верховная Рада отменила "соевые поправки", а также учла другие замечания от бизнеса в законах об изменениях в Налоговый кодекс Украины, которые были приняты парламентом 16 января.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

"Многие замечания от Европейской Бизнес Ассоциации в документе наконец были учтены. Так, среди основных достижений речь идет об ... отмене дискриминационных "соевых поправок", чтобы восстановить справедливые условия налогообложения и добросовестной конкуренции на аграрном рынке", - сказано в сообщении.

Таким образом, украинские экспортеры смогут получать возмещение НДС на сою и рапс.

Кроме того, новые законы, принятые Верховной Радой 16 января, предусматривают сохранение порядка начисления НДС при экспорте товаров, а также уменьшение штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных по НДС.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении два связанных законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №1210 и №1209-1.

В декабре 2017 года Верховная Рада Украины приняла так называемые "соевые правки", согласно которым украинским экспортерам отменялось возмещение НДС на сою с 1 сентября 2018 года и рапс с 1 января 2020 года.