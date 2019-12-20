Пока в пилотном режиме: аграрный реестр заработал в 6 областях Украины

Через личный кабинет фермеры смогут связываться с госорганами и следить за данными о своем хозяйстве.

Аграрный реестр заработал в пилотном режиме в 6 областях Украины – Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно сообщению, сервис будет работать по принципу "единого окна". После регистрации пользователь сможет получить информацию из Государственного земельного кадастра, в частности - о земельных участках в пользовании и собственности, а также данные из реестра юридических и физических лиц, реестра прав, реестра животных.

"Аграрный реестр призван упростить коммуникацию между властью и агропроизводителями и минимизировать необходимость непосредственного контакта с чиновниками. Через личный кабинет агропроизводитель сможет коммуницировать с органами государственной власти, следить за новостями, государственной поддержкой, делиться информацией", - цитирует пресс-служба замминистра Инну Метелеву.

По ее словам, уже сейчас пилотный проект помогает аграриям в ключевых вещах. В первую очередь – отслеживать всю информацию о своем хозяйстве в государственных реестрах, а также видеть в своем личном кабинете, сколько у них земли, не исчез ли земельный участок, не появился ли у участков новый владелец и т.д.

Планируется, что позже через Аграрный реестр можно будет заказывать государственные услуги для ведения сельского хозяйства.

"Мы планируем создать дополнительные функции и сервисы в личном кабинете пользователя, чтобы можно было подать заявку на получение разрешительных документов, заказать любые справки и реестры о себе, сообщить в Госгеокадастр или другие реестры об ошибках", - цитирует пресс-служба замминистра Тараса Высоцкого.

Кроме этого, использование реестра может упростить получение банковского кредитования для фермеров. Как отмечается в сообщении, финучреждения смогут непосредственно из реестра получить прозрачную информацию о заемщике (декларации, данные об использовании госпрограмм поддержки, финансовую отчетность, кредитную историю и т.д.), что повысит шансы агропроизводителя на получение кредита.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство анонсировало запуск Аграрного реестра с 1 декабря.

По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, через этот реестр аграрии смогут оформлять государственную поддержку.

Кабинет министров планирует консолидировать реестры Государственной службы геодезии, картографии и кадастра с реестром вещных прав для предотвращения манипуляций и прослеживания гражданства конечных бенефициаров компаний, которые хотят купить землю сельхозназначения после отмены моратория на ее продажу.