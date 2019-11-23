Подозрение НАБУ политически мотивировано и ставит под угрозу работу агрохолдинга «Укрлендфарминг» - глава компании Бахматюк

По словам Бахматюка, возникший конфликт с НАБУ политически мотивирован и негативно отражается на инвестиционной привлекательности Украины.

Подозрение НАБУ в растрате средств Национального банка Украины, врученное бывшему владельцу «VAB Банка» и владельцу агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олегу Бахматюку, а также объявление его в розыск ставит под угрозу дальнейшую работу одного из крупнейших аграрных производителей Украины, сказал бизнесмен в интервью УНИАН.

«Все наши международные партнеры сейчас, мягко говоря, удивлены. Банкротство «Мрии» покажется легкой болтовней после падения «Укрлендфарминга»», - отметил он.

По словам Бахматюка, возникшая ситуация негативно отражается на инвестиционной привлекательности Украины и статусе государства на международной арене.

«Я знаю даже, что есть письмо инвесторов, в котором они предупреждают, что, если будут нарушены их права, они подадут международный иск на Украину. Поэтому люди, которые создают такие ситуации, делают это бессознательно, и не знаю, с какой целью», - сказал Бахматюк.

По словам Олега Бахматюка, он неоднократно предлагал провести реструктуризацию долгов VAB банка и начать выплаты по согласованному сторонами графику, но ответа пока не получил: "Мы предлагали взять международный советников, таких как, например, «Ротшильд», Lazard, «большую четверку» аудиторов, взять известные компании в мире, которые реструктуризируют долги, и взять юристов. Плюс, предложение, о котором мы уже говорили: возвращаем 8 миллиардов гривен, из которых сразу выплачиваем 500 миллионов гривен гарантийного взноса, пока оформляются документы, и возвращаем миллиард гривен ежегодно. Что в этом плохого?".

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Более того, Бахматюк считает весь процесс политически мотивированным, ведь публичные обвинения со стороны НАБУ появились как раз в момент проведении переговоров о привлечении ним средств для выплат задолженности банка: "Мы вышли с предложением на Фонд гарантирования вкладов, хотим вернуть 8 миллиардов гривен как добросовестные акционеры. И я поехал договариваться с покупателями нашего сырья - зерновых - с компанией «Каргилл». Был в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Женеве, где полностью договорился, что они под будущие контракты могут обеспечить этот план по возврату средств. И когда мы уже были на финальной стадии, в воскресенье, мне выдвигают подозрение, которая полностью ломает ситуацию и делает переговоры невыгодными. Все юристы, сейчас рассматривают наш кейс, говорят, что он чисто политический, здесь нарушены права человека, процессуальные нормы"

Бахматюк напомнил, что в «Укрлендфарминге» работает около 27 тыс. людей, компания исправно платит налоги в государственный бюджет и играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. “Я надеюсь, что компания, которая дает работу 27 тысячам человек будет услышана, а не уничтожена, а затем в конце постфактум скажут: «ну, так получилось». Во власти думают, что они все бессмертные и пришли в сто лет, и повторяют ту же ошибку, что и предшественники”, - заявил Бахматюк.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2019 года на сайте Министерства внутренних дел появилась информация об объявлении в розыск экс-владельца «VAB Банка», владельца агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка. Ранее, 14 ноября, детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного «VAB Банку» Национальным банком Украины.

«Укрлендфарминг» является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством сахара, животноводством и производством мяса, а также дистрибуцией сельскохозяйственной техники. В состав компании входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.