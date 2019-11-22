Украина стала наблюдателем в комитете по кадастровым вопросам Европейского Союза

Это позволит реорганизовать украинский кадастр в соответствии с европейскими нормами.

Украина стала наблюдателем в постоянном комитете по кадастровым вопросам Европейского Союза, сообщила пресс-служба Госгеокадастра.

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“21 ноября во время пленарного заседания Постоянного комитета по вопросам кадастра Европейского Союза члены комитета единогласно проголосовали за предоставление Украине в лице Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра права членства в роли наблюдателя”, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, это позволит Госгеокадастру привлечь европейский опыт и принципы ведения кадастровой системы и реорганизовать украинский кадастр в соответствии с европейскими нормами.

Отмечается, что Украина – первая из стран Восточной Европы, не являющаяся членом ЕС, которая стала наблюдателем в комитете.

Постоянный комитет по кадастровым вопросам ЕС создан 14 октября 2012 года, в его состав входят представители национальных кадастровых органов пятнадцати стран Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений, который в том числе пересматривает полномочия Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Предлагается отказаться от центрального органа по реализации государственной политики в сфере земельных отношений и заменить его органом по реализации кадастровой деятельности и геопространственных данных.