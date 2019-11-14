Из Украины вывели $1,5 миллиарда прибыли от экспорта зерна - исследование

Зерно из Украины экспортировали через страны с низкими налогами - таким образом из страны вывели 1,5 миллиарда долларов прибыли. Уплатили ли с них налоги, неизвестно.

Большинство украинского экспорта сельхозпродукции осуществляется через территории, где действуют низкие налоги.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование, которое представил в Европарламенте немецкий евродепутат от фракции Левых Гельмут Шольц.

"Авторы исследования сравнили таможенные цены, по которым зерно экспортировали из Украины, с рыночными ценами в тот же период на соответствующие марки зерна. Как отмечают авторы исследования, 64 процента пшеницы экспортировались из Украины через Швейцарию и территории, находящиеся под юрисдикцией Великобритании, еще 11 процентов - через Объединенные Арабские Эмираты и Кипр. При этом все они не были основными странами назначения экспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку налоги в Швейцарии, Великобритании и на Кипре ниже, чем в Украине и многих странах назначения, то экспорт через них позволял выводить прибыль.

"Наши оценки потенциального вывода прибыли демонстрируют, что по итогам экспорта пшеницы и кукурузы, который составляет приблизительно 40 процентов украинского агроэкспорта, около 1,5 миллиарда долларов США были потенциально выведены с 2015 по 2017 год", - говорится в исследовании.

"Разница между таможенными и рыночными ценами в 1,5 миллиарда долларов "еще не означает, что налоги не уплатили, но она означает высокий риск уклонения от уплаты налогов", - отметил руководитель группы авторов исследования Томмазо Фаччио, который преподает в Ноттингемском университете.

Для того, чтобы определить, были ли уплачены налоги в Украине, нужно проверить налоговые декларации крупных украинских сельскохозяйственных холдингов, говорит исследователь, однако их нет в открытом доступе.

В исследовании отмечают, что со второй половины 2016 года разница между таможенными и рыночным ценам "значительно сократилась". Одной из причин этого называется принятие в июле 2015 года новых налоговых норм относительно трансфертного ценообразования.