Объем теневого рынка земли в Украине достигает 10 миллиардов гривень - министр экономики

По словам министра, участки передаются по договорам аренды на десятки лет “за копейки”.

Объем теневого рынка земли в Украине, который возник вследствие моратория на продажу земли, достигает 10 млрд грн.

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Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

“Мы все знаем, что рынок земли в Украине существует. «Серый», «черный», какой угодно, но не прозрачный и не открытый. Теневой оборот земли, связанный мораторием, не дает стране развиваться. Его объем сейчас достигает 10 млрд гривен!”, - написал он.

По словам министра, собственники паев передают землю в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса “за копейки”, и только за последние 2 года под такие условия сдано 460 тыс. га земли. При этом земля не принадлежит тем, кто на ней работает, отметил министр.

Милованов добавил, что земельная реформа - это не только снятие моратория, но также дерегуляция, антирейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка.

“Сегодня изменения уже происходят. Например, с помощью спутниковых съемок и алгоритмов глубокого машинного обучения мы уже сделали инвентаризацию всех земель и того, что на ней выращивают. Теперь нельзя будет не платить налоги или обрабатывать землю, полученную самозахватом”, - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада намерена рассмотреть законопроекты о рынке земли.

Кабинет министров 25 сентября 2019 года утвердил первый законопроект об открытии рынка земли и подал его в парламент.

На данный момент в парламенте зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.