Украина увеличила экспорт агропродукции почти на четверть - до $15,6 миллиарда

При этом импорт агропродукции в Украну достиг 3,9 млрд долл., что на 10% превышает показатель девяти месяцев прошлого года.

Экспорт украинской агропромышленной продукции в январе-сентябре текущего года увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,6 млрд долл., сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Читайте такжеВ Украине запустят две программы господдержки аграрного сектора

"По результатам девяти месяцев текущего года, экспорт продукции АПК из Украины составил 15,6 млрд долл., что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что импорт продукции АПК в Украину за указанный период достиг 3,9 млрд долл., что на 10% превышает показатель девяти месяцев прошлого года.

По данным ассоциации, в январе-сентябре 2019 года доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта товаров из Украины составила 42,1% против 37,1% в прошлом году, в то время как в структуре импорта доля агропродукции составила 9,6%, что отвечает показателям прошлого года.

"В целом, внешторговый баланс агропродовольственной продукции Украины составил 11,7 млрд долл., что свидетельствует о том, что Украина является нетто-экспортером этой продукции", - подчеркнули в пресс-службе.

По информации УКАБ, в товарной структуре экспорта больше всего увеличились поставки продукции растениеводства - на 36%, или 2,4 млрд долл. Отмечается, что увеличение экспорта этой продукции стало возможным в основном за счет увеличения экспорта кукурузы на 61%. Кроме того, экспорт готовых пищевых продуктов увеличился на 12%.

В пресс-службе добавили, что в товарной структуре импорта в Украину продукции АПК увеличились закупки продукции животноводства - на 14% за счет импорта сыров и мороженной рыбы. Кроме того, увеличился импорт продукции растениеводства - на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года за счет закупок фруктов и лука. Импорт готовых пищевых продуктов увеличился на 9% за счет закупок табачного сырья и хлебобулочных изделий.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукцией Украины в 2018 году увеличился на 1,7 млрд долл. - до 24,3 млрд долл. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил рекордные 18,8 млрд долл., а импорт - 5,5 млрд долл.