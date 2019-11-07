Украина увеличила экспорт мяса за счет поставок птицы

Больше всего украинской мясной продукции за девять месяцев импортировала Саудовская Аравия.

Украина в январе-сентябре текущего года увеличила экспорт мясной продукции на 11% - до 531 миллион долларов за счет роста стоимости и объемов поставок птицы.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора Николая Пугачева.

"За январь-сентябрь 2019 года стоимость экспорта мяса птицы увеличилась против прошлогодних показателей за соответствующий период на 15% – с 381 миллиона долларов до 439 миллионов долларов при росте объемов экспорта этого вида мясной продукции с 244 тысяч тонн до 303 тысяч тонн. Таким образом, сбываются предыдущие прогнозы ученых Института аграрной экономики о существенном увеличении по итогам года объемов экспорта мяса и субпродуктов", - цитирует пресс-служба Пугачева.

Кроме того, увеличение экспорта мяса связано с закреплением на новых рынках сбыта после потери российского - с 2017 года преобладают поставки на рынки стран Европы и Азии.

По данным пресс-службы, за девять месяцев 2019 года больше всего продукции этой группы – на 96 миллионов долларов (18,1%) – импортировала Саудовская Аравия, что втрое больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Нидерланды, которые два года подряд возглавляли рейтинг импортеров продукции этой группы, на втором месте (15,2%).

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, Украина в 2018 году увеличила экспорт мяса птицы на 21% - до 329 тысяч тонн на сумму 506 миллионов долларов, свинины - сократила в полтора раза, до 1,75 тысячи тонн на сумму 3,7 миллиона долларов.

При этом производство мяса в Украине в 2018 году выросло на 1% - до 3,3 миллиона тонн.