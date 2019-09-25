Правительство сегодня подаст в Раду законопроект об открытии рынка земли: детали от Гончарука

Законопроект подразумевает доступ к рынку земли лишь украинских граждан и компаний, а также ограничения на концентрацию в размере 15% всех сельхозземель в рамках области.

Кабинет министров утвердил первый законопроект об открытии рынка земли в Украине и сегодня подаст его в Верховную Раду. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в среду.

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"Мы сегодня утвердили первый проект закона на правительстве, который является первым из пакета земельной реформы, и мы сегодня подадим его в парламент. Еще ряд законов будет подан в парламент народными депутатами, которые также дополнят этот пакет, и которые работают с нами в одной рабочей группе", - сказал Гончарук.

Премьер-министр отметил, что общая логика законопроекта состоит в том, что украинская земля должна покупаться украинскими гражданами и украинскими компаниями. При этом единственное исключение, которое содержится в законе, касается права наследования в собственность земли иностранцами.

"Единственное исключение, которое в этом законе содержится, что иностранцы могут унаследовать землю в собственность, но в течение года он обязуется эту землю продать. Это прямо написано в законопроекте и это единственный случай, когда иностранец непосредственно в соответствии с этим законом имеет право владеть земельным участком в Украине", - подчеркнул Гончарук.

Второй принцип, по словам Гончарука, заключается в том, что никто не может сосредоточить в своих руках всю землю. В частности, предлагаются антимонопольные требования, которые предполагают, что в рамках области никто не может купить более 15% всей сельскохозяйственной земли.

Премьер добавил, что логика земельной реформы заключается в том, что мораторий будет снят не сразу, поскольку существует ряд рисков и необходимых мер, которые необходимо принять перед открытием рынка сельскохозяйственных земель.

"Первое - навести порядок в Госгеокадастре. Сегодня мы сделали первый шаг для этого. Я надеюсь, что в течение следующих десяти дней мы проведем конкурс и выберем сильного менеджера, который наведет там порядок", отметил Гончарук.

Он также подчеркнул необходимость предоставления доступа украинским фермерам к дешевым финансовым ресурсам.

"Нам нужно сделать так, чтобы через год у фермера, у собственника земли, условия были не хуже, чем у иностранцев, которые заходят в Украину. Эта задача непростая, у нас уже готовы дополнительные законопроекты, которые мы дорабатываем с народными депутатами", - отметил он.

Так, по его словам, эти законопроекты могут быть поданы уже на следующей неделе как часть пакета законопроектов земельной реформы.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 23 сентября обнародовало проект закона о рынке земли для общественного обсуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.