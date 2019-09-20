Обнародован законопроект о рынке земли

Согласно документу, преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет его арендатор, при условии уплаты им цены, по которой она продается.

Опубликован законопроект о рынке земли. Документом предлагается предусмотреть, что приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть граждане Украины, украинские юридические лица, а также территориальные громады и государство.

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Об этом сообщает "НВ".

"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности", - говорится в документе.

В соответствии с законопроектом, совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины (с учетом связанных лиц) в пределах одной области не должно превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области и не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

"Нарушение требований этой части является основанием для отказа в государственной регистрации права собственности на земельный участок", - указано в законопроекте.

Предлагается предусмотреть, что "преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет его арендатор, при условии уплаты им цены, по которой она продается".