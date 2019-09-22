Эксперт назвал два сценария запуска рынка земли и раскрыл детали

Эксперт спрогнозировал, что при открытии рынка земли "будет определенная конкуренция между президентом и так называемыми аграриями – арендаторами".

В Украине возможны два сценария запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения. Один из них продвигает Офис президента Владимира Зеленского, второй – крупные арендаторы земли.

Особенности обоих сценариев раскрыл эксперт по земельным вопросам Роман Головин, передает «Обозреватель».

"Есть две возможные модели с продажи земли. Я бы назвал одну офисно-президентской, а вторая модель – олигополистическая", – отметил он.

Читайте такжеКабмин планирует отслеживать желающих приобрести сельхозземлю

По словам эксперта, в Офисе президента хотят, "чтобы это было моментально, чтобы за полгода-год земля получила новых владельцев".

"Самое главное – дать право собственнику земли расторгнуть договор аренды. Понятно, что ты не сильно захочешь покупать землю, если она в аренде у кого-то... Зачем покупать, если не сможешь ею владеть и пользоваться", – пояснил он.

Головин отметил, что президентская модель в перспективе предполагает скупку украинской земли иностранным капиталом: "Президент хочет аккуратно подводить к этой теме... Землей кто может владеть? Украинцы и украинские компании. Но учредителями украинских компаний могут быть иностранцы".

Вторая модель, по его словам – это "ленд-лорды, агроолигархи, арендаторы, фермеры".

"Они хотят иметь первичное право выкупа... Иностранцев не будут допускать, и фактически остается и ситуация, которая существует сейчас при моратории. Только уже нет черных и серых схем, а есть легальные схемы", – отметил эксперт.

Головин пояснил, что в такой ситуации арендаторы смогут дешево выкупать у землевладельцев их участки, не спеша и ожидая подходящего момента.

"Я арендатор, принял у вас на 10 лет землю. У меня с вами договор, который предусматривает, что в случае, если вы хотите продать землю, я ее у вас выкуплю. Скажите, к вам придет кто-то другой покупать, чтобы через 10 лет зайти и пользоваться этой землей? Лучшие условия могу вам дать только я, и этих условий не будет. Было 800 долларов, я скажу – я завтра приду, будет 700, а через неделю 600", – подчеркнул он.

"Сегодня уже сотни тысяч гектаров земли или под эмфитевзисом, или 49 лет аренды. Также действуют схемы наследования... Арендаторы фактически треть-половину земли уже купили, пользуясь тем, что у человека есть проблемы. Эта земля куплена на крови, болезнях, на том, что у людей нет работы, зарплаты", – заявил Головин.

Эксперт спрогнозировал, что при открытии рынка земли "будет определенная конкуренция между президентом и так называемыми аграриями – арендаторами".