За 18 лет моратория государство присвоило полтора миллиона га земли умерших украинцев

Мораторий на продажу земли позволил государству унаследовать земли умерших украинцев.

За 18 лет моратория на продажу земли 1,5 миллиона гектар плодородных земель попали в государственную собственность только потому, что люди не могли их продать.

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Об этом в своем телеграмм-канале сообщает команда Зеленского.

"Владельцы земель жили на мизерные пенсии, потому что не могли зарабатывать на плодородных паях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после смерти граждан земли просто отошли государству.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября, президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска рынка земли сельхозназначения ее смогут купить только украинцы или украинские компании.

До этого глава государства поручил Кабинету министров к 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук 19 сентября заявил, что Кабмин предлагает открыть рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Среди прочего, Кабмин предлагает гарантировать первоочередное право купить землю тем, кто ее арендует.

К этому времени правительство совместно с Нацбанком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем сейчас, - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне. Премьер пояснил, что правительство намерено снизить ставки по кредитам в целом и сделать их дешевле именно для покупки земельного участка, чтобы украинцы имели более выгодные условия, чем их иностранные конкуренты.

19 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Кабмин за счет компенсации из государственного бюджета планирует снизить ставку кредита для фермеров ниже 5%, чтобы после открытия рынка земли они смогли на равных условиях с крупным бизнесом принять участие в покупке участков.

Ранее в Минагропроде Украины и всемирного банка прогнозировали, что открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.