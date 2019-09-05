Открытие рынка: Всемирный банк оценил, сколько денег нужно фермерам на покупку земли

Украине советуют создать агентство гарантирования затрат фермеров на покупку земли.

Всемирный банк оценил в $500 млн сумму, которая понадобится для частичного гарантирования затрат фермеров на покупку земли.

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Об этом сказала в ходе обсуждения механизмов финансирования покупки земли фермерами директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен, передает liga.net.

По ее словам, Всемирный банк прогнозирует спрос на покупку земли от 2200 малых фермеров в первые несколько лет после открытия рынка земли.

Для финансирования, по словам Каахконен, нужно создать специальное нейтральное агентство гарантирования затрат фермеров в $500 млн.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эксперты вместе со Всемирным банком просчитали 25 разных сценариев и комбинаций, при которых эффект от открытия рынка земли для украинской экономики был бы наилучшим. По его словам, нужен инструмент для компенсации фермерам процентной ставки по кредиту на покупку земли. Премьер отметил, что окончательные параметры такого механизма еще не определены, но заверил, что до его формирования рынок земли запущен не будет.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения до 1 октября и обеспечить его принятие Верховной Радой до 1 декабря.

Открытие рынка земли может приносить экономике Украины до $1,5 млрд ежегодно, плюс 1,5% к росту ВВП.