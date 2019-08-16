Баржа с херсонскими арбузами этой ночью отправится в Киев

Арбузы будут стоить в столице около 4 грн за килограмм, дыни - около 15 грн за килограмм.

Из Херсонской области в Киев в ночь на 17 августа отправят первую баржу с арбузами и дынями.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, 500 тонн арбузов и 40 тонн дынь загружены на баржу, которая в сопровождении буксира «Нодари Чантурия» отправится в ночь на 17 августа в Киев с причала филиала «Голопристанский» предприятия «НИБУЛОН» из города Голая Пристань Херсонской области.

На барже собраны арбузы, выращенные в 18-ти фермерских хозяйствах Херсонской области.

По словам херсонского фермера, руководителя компании «Южный экспорт» Александра Синенко, херсонские арбузы будут стоить в столице около 4 грн за килограмм, дыни – около 15 грн за килограмм. А бескосточковые арбузы, которые впервые отправляются в Киев из Херсонской области, будут стоить примерно 15 грн за килограмм. Таких арбузов на барже – 20 тонн.

Разгрузка баржи с херсонскими бахчевыми в Киевской области планируется 22 августа.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев и Синенко, посетившие причал в Голой Пристани, отметили, что эта баржа с бахчевыми культурами, как предполагается, не единственная, которая в этом году будет отправлена из Херсонской области в Киев.