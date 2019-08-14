цей матеріал доступний українською

В пятницу в Киев отправится "традиционная" баржа с херсонскими арбузами

15:24, 14 августа 2019
Агро
91 0
В Киев снова поплывет баржа с арбузами / Facebook, Александр Синенко

Читайте такжеВ Запорожье изъяли более тонны нитратных арбузов

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета, предприниматель Александр Синенко.

По его словам, в этом году урожай арбузов на Херсонщине превышает прошлогодний почти в два раза. Баржу с арбузами отправляют с юга Украины в столицу уже третий год подряд.

Ранее на Херсонщине определили самый большой арбуз сезона – более 30 килограммов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Херсонщина#баржа#арбузы и дыни