В пятницу в Киев отправится "традиционная" баржа с херсонскими арбузами
15:24, 14 августа 2019Агро
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В этом году урожай арбузов на Херсонщине превышает прошлогодний почти в два раза.
В Киев снова поплывет баржа с арбузами / Facebook, Александр Синенко
Из Херсонской области в столицу 16 августа отправят баржу с арбузами и дынями.
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Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета, предприниматель Александр Синенко.
По его словам, в этом году урожай арбузов на Херсонщине превышает прошлогодний почти в два раза. Баржу с арбузами отправляют с юга Украины в столицу уже третий год подряд.
Ранее на Херсонщине определили самый большой арбуз сезона – более 30 килограммов.
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