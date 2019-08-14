В пятницу в Киев отправится "традиционная" баржа с херсонскими арбузами

В этом году урожай арбузов на Херсонщине превышает прошлогодний почти в два раза.

Из Херсонской области в столицу 16 августа отправят баржу с арбузами и дынями. Читайте такжеВ Запорожье изъяли более тонны нитратных арбузов Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета, предприниматель Александр Синенко. По его словам, в этом году урожай арбузов на Херсонщине превышает прошлогодний почти в два раза. Баржу с арбузами отправляют с юга Украины в столицу уже третий год подряд. Ранее на Херсонщине определили самый большой арбуз сезона – более 30 килограммов.

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