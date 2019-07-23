«Укрлендфарминг» Олега Баматюка сохранил площади под посевы сои экспортного качества

По его словам, в «Укрлендфарминге» в 2019 г. под сою отведено 40 тыс. га, - столько же, сколько и в прошлом году.

«Укрлендфарминг» в текущем году сохранил площади посевов сои на уровне прошлого года. При этом в холдинге не выращивают генномодифицированные культуры, несмотря на то, что соя при нынешних ценах довольно затратна для производителя.

Об этом заявляет Владимир Фантух, руководитель департамента по развитию и инновациям агробизнеса компании в интервью порталу Latifundist.com.

По его словам, в «Укрлендфарминге» в 2019 г. под сою отведено 40 тыс. га, - столько же, сколько и в прошлом году. «Эта культура высокозатратна. Конечно, если вы не выращиваете ГМ-сою. В холдинге мы не производим трансгенную сою. В нынешнем сезоне произошло увеличение затрат по сое на СЗР (+15%) и семена (+25%). Ведь семена сои, в отличие от кукурузы и пшеницы, в холдинге покупают. В целом, принцип «Укрлендфарминга» — идти не за урожаем, а за маржинальностью», — рассказал руководитель департамента по развитию и инновациям агробизнеса компании.

Эксперт указал, что в «Укрлендфарминге» в основном выращивают сою в западных регионах Украины, оставив структуру посевов на уровне прошлого года. В компании говорят, что цена на эту культуру оставляет желать лучшего. «Для того, чтобы получать маржинальность по сое, цена должна быть не меньше $400/т. В прошлом году по Прикарпатскому региону доходность сои составила у нас $500-550/га. Урожайность получили 3-3,3 т/га», — отметил Владимир Фантух.

Он также подчеркнул, что вся выращенная в «Укрлендфарминге» продукция в основном отправляется на экспорт. Поэтому аграрии компании выращивают культуры, которые имеют высокую биологическую зрелость и экспортное качество.

Агрохолдинг «Укрлендфарминг» украинского бизнесмена Олега Бахматюка — один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства, управляющей крупнейшим в Украине банком черноземов. На предприятиях «Укрлендфарминга» в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины работает около 27 тыс. человек.