Украинские аграрии намолотили более 9 миллионов тонн ранних зерновых

В частности, озимой пшеницы намолочено 5,6 миллиона тонн, или 25% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 5 июля намолотили 9,2 млн тонн ранних зерновых с площади 2,8 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, озимой пшеницы намолочено 5,6 миллиона тонн с площади 1,6 миллиона га, или 25% к прогнозу, при средней урожайности 34,1 ц/г; ячменя - 3,3 миллиона тонн с площади 980 тысяч га (39%) при урожайности 33,3 ц/г; гороха - 360 тысяч тонн с площади 169 тысяч га, (59%) при урожайности 21,3 ц/г.

Аграрии также начали уборку ржи, которой уже намолочено 0,6 тыс. тонн с площади 0,3 тысячи га (0,3%) при урожайности 19,6 ц/г, а также овса, которого намолочено 1,2 тысячи тонн с площади 1 тысяча га (0,4%) при урожайности 17,9 ц/г.

Кроме того, озимого рапса намолочено 874 тысячи тонн с площади 428 тысяч га, или 33% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.