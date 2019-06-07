Roshen сократила производство и уволила две трети рабочих на фабрике в Литве – СМИ

В 2018 году убытки фабрики в Литве составили 333,5 тыс. евро.

Крупнейший производитель кондитерских изделий в Украине - корпорация Roshen сократила производство на фабрике в Литве и уволила две трети рабочих.

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Об этом сообщили в литовском издании Verslo zinios.

В издании говорится, что кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая пятому президенту Украины Петру Порошенко, сократила производство в Литве и уволила часть сотрудников в прошлом году, а в этом году инвестировала в модернизацию заводов в Украине.

По данным издания, предприятие «Рошен», занимающееся производством карамели в Клайпеде, было убыточным предприятием. Проблемы у компании возникли с 2011 года. В 2017 убыток компании составил около 84 тыс. евро, в 2018 компания потеряла более 333,5 тыс. евро.

По данным сайта компании, корпорация Roshen приобрела Клайпедскую кондитерскую фабрику в 2006 году.

По данным сайта rekvizitai.vz.lt, количество застрахованных сотрудников на фабрике в Литве в 2014 году составляло 97 человек, на май 2019 года - 32.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн в год.