В Украине подорожало производство сельхозпродукции

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 4,7%, животного – на 7,8%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-феврале 2019 года выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 4,7%, а животного – на 7,8%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-февраль текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4%. В феврале по сравнению с январем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения увеличились на 0,6%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли на 14%.