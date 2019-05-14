Канада оценит украинский госконтроль производства мяса птицы

Миссия будет работать в Украине с 13 по 26 мая.

Миссия Канады, которая будет работать в Украине с 13 по 26 апреля, оценит украинскую государственную систему контроля здоровья и производства мяса птицы, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В сообщении сказано, что в рамках визита представители Канады ознакомятся с работой территориальных органов Госпродпотребслужбы во Львовской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях, а также с работой Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, региональными лабораториями и предприятиями по производству продукции птицеводства и подсобных хозяйствах в указанных областях.

Кроме того, стороны обсудили требования к биобезопасности на птицефабриках, механизмы реакции на вспышки болезней птицы, программы контроля и сертификации продукции на экспорт.

Как сообщал УНИАН, миссия Канады по оценке системы государственного контроля в пчеловодстве работала в Украине с 18 по 22 февраля.