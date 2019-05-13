Украина увеличила экспорт меда почти на 40% - эксперты

При этом стоимость тонны украинского меда за границей за год снизилась в среднем на 17,7%.

Украина в январе-апреле текущего года увеличила экспорт меда на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 17,5 тысячи тонн, сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации (УАК).

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В сообщении сказано, что в денежном эквиваленте экспорт составил 32,29 млн долл., а рост по сравнению с январем-апрелем прошлого года составил всего 11,8%.

Отмечается, что основными импортерами украинского меда в отчетном периоде стали Германия с долей 26,6% в общей структуре экспорта, Бельгия с долей почти 20,2%, и Польша - 12,8%.

"Учитывая, что основные направления не изменились и на эти три страны приходится около 60% экспорта (в прошлом году 64%), одной из причин перепада в росте количества по сравнению со стоимостью экспорта стало снижение цены на украинский мед за границей: в среднем стоимость тонны за год снизилась на 17,7%", - подчеркнули в ассоциации.

В то же время, добавили в пресс-службе, за четыре месяца текущего года импорт меда в Украину составил 21 тонну, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в денежном эквиваленте экспорт меда составил 43 тысячи долларов. Отмечается, что главным поставщиком меда в Украину за отчетный период была Дания.

Как сообщал УНИАН, в 2018 экспорт меда из Украины сократился на 26,6% и составил 49,9 тысячи тонн.