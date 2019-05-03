"Укрлендфарминг" Бахматюка стал крупнейшим промышленным производителем семян в Украине

Группа компаний "Укрлендфарминг" постоянно занимается промышленным семеноводством основных зерновых культур, кукурузы на зерно и подсолнечника.

Украинские аграрии снижают зависимость от импортного семенного материала. Собственный выпуск семян позволяет уменьшить логистические расходы, не платить таможенный сбор, сократить расходы на доработку семян. Группа компаний "Укрлендфарминг", крупнейший агрохолдинг Украины по размерам земельного банка, стал крупнейшим промышленным производителем семян в Украине.

"Группа компаний "Укрлендфарминг" постоянно занимается промышленным семеноводством основных зерновых культур, кукурузы на зерно и подсолнечника. С этой целью в региональных кластерах под семеноводство выделены поля с лучшими предшественниками и хорошим бонитетом почвы. Как правило, на семенные участки зерновые культуры высевают с меньшей нормой высева от оптимальной, что позволяет получать крупные равномерные и полноценные семена, - сказал в комментарии "ДС" глава департамента агропроизводства "Укрлендфарминг" Владислав Тютюнник. - Уход за семенными участками происходит согласно технологическим картам выращивания, согласованным с оригинаторами семян. Технологически семенные участки убирают быстро в оптимальные сроки при наступлении полной спелости с последующей доработкой семян".

Для получения собственных высококлассных семян компания приобрела соответствующее импортное оборудование. Современный модернизированный семенной завод "Укрлендфарминг" в селе Зоря Ровенской области оснащен оборудованием немецкой компании "Петкус". Годовая мощность завода - 650 тысяч посевных единиц F1 в год. Доработка семян кукурузы и подсолнечника идет там для обеспечения собственных подразделений холдинга; также завод предоставляет услуги по доработке сторонним компаниям.

Однако аграрный бизнес в Украине быстро растет, так что сельхозпроизводителям приходится закупать семена как за границей, так и у отечественных поставщиков. "Укрлендфарминг" закупает семена основных сельхозкультур как от оригинаторов выращенного материала (прямые поставки), так и через дилерскую сеть от таких основных мировых лидеров семеноводства, как: "Пионер", "Монсанто", "Сингента", "Евралис", "Прогрейн", "Лимагрейн", "Лембке" и др., - рассказал Владислав Тютюнник. - Наряду с зарубежными производителями семян пользуются спросом в нашей компании культуры, выращенные в Украине и доработанные в условиях ведущих отечественных научных учреждений: Института физиологии и генетики, Селекционно-генетического института, Института растениеводства им. Юрьева, Института земледелия НААН Украины и других".

В структуре "Укрлендфарминг" существует и полноценно работает отдел семеноводства, основная задача которого - производство семян, технологическое сопровождение выращивания семеноводческих посевов, распределение полученной продукции, обновление сортового и гибридного состава культур в разрезе региональных управлений с учетом климатических зон выращивания. Также в группе компаний разработан долгосрочный план производства семян лучших селекций мирового и отечественного семеноводства для закрытия потребности в посевном материале основных с/х культур. Все это позволило "Укрлендфармингу" стать самым крупным промышленным производителем семян в Украине.

Группа компаний "Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов Европы. "Укрлендфарминг" управляет наибольшим в Украине банком плодородных черноземов общей площадью более чем в 500 тысяч га. Группа компаний традиционно использует прогрессивные технологии земледелия и собственный семенной материал, что позволяет получать высокую урожайность на землях всех кластеров агрохолдинга.