В Украину не пустили партию зараженных семян льна из Казахстана

В партии льна был выявлен карантинный организм - сорго алепское.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных семян льна из Турции общим весом 44 тонны.

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Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали груз семян льна для технических целей при проведении фитосанитарного контроля в таможенном пункте "Житомир-Центральный" Житомирской области.

В партии льна был выявлен карантинный организм - сорго алепское.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Казахстан ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину 12 тонн зараженных томатов из Турции.