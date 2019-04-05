«Укрлендфарминг» Бахматюка орошает 4500 га земель в засушливых условиях юга Украины

Проблема мелиорации на юге Украины возникла давно и остро.

Поддержание в годном состоянии украинских мелиоративных систем сегодня лежит преимущественно на частном бизнесе. Крупнейший по размерам земельного банка агрохолдинг Украины, "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, в засушливых условиях проводит орошение на площади 4500 га, чистит лесополосы и активно использует мелиорацию через обработку почвы.

Проблема мелиорации на юге Украины стоит давно и остро. В целом по югу системы, построенные во времена СССР, сегодня разрушены на 70%. Некоторые производители сельхозпродукции решают ее своими силами. Так агрохолдинг «Укрлендфарминг» проводит орошение на площади 4500 га. В условиях же достаточного увлажнения специалисты компании используют способы агромелиорации через обработку почвы. Для защиты почв от ветровой эрозии и улучшения водного режима "Укрлендфарминг" применяет агролесомелиоративные мероприятия, направленные на улучшение почвенно-гидрологических и климатических условий местности. Компания своими силами чистит лесополосы и посадки, регулируя таким образом воздушный режим полей и снегозадержание. Об этом пишет издание «Деловая столица» .

Как считают в "Укрлендфарминге", чтобы АПК страны продолжал развиваться, требуется возобновление государственной программы химической мелиорации почв - гипсования и известкования. Как вариант - компенсация затрат на эти виды работ, если за них берутся частные агропроизводители. То же самое относится и к мелиоративным сооружениям: государство может само заниматься их воссозданием (зачастую буквально с нуля), поддержанием в рабочем состоянии и строительством новых. А может компенсировать частному агробизнесу соответствующие затраты.

Очевидно, что оптимальным является вариант частно-государственного партнерства в мелиоративной сфере.

“Как показывает длительный опыт, применение ноу-тилла позволяет стабильно иметь продуктивный запас влаги на поле в пределах 125-145 мм в метровом слое. Такой запас дает нам возможность получать урожай пшеницы на уровне 33-36 ц/га и рапса на уровне 30 ц/га, делится опытом Заместитель генерального директора с производственных вопросов Владимир Спасский. - Под урожай 2019 года в южных регионах «Укрлендфарминг» уже произвел посев рапса по ноу-тиллу на площади 1352 га. Сегодня, при засушливой осени 2018 года, поля имеют запас продуктивной влаги на уровне 135 мм. Полученный результат дает нам возможность рассчитывать на урожай с этих полей не менее 30 ц/га”.

«Укрлендфарминг» - крупнейший в Украине агрохолдинг, управляющий банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц. Владельцем группы является бизнесмен Олег Бахматюк.