В Дании сотни зараженных коронавирусом норок, предположительно, сбежали со звероферм.
Об этом сообщает The Guardian.
Специалист Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен объяснил, что ежегодно оттуда сбегают несколько тысяч норок. По его данным, около 5% норок в этом году могли быть заражены коронавирусом.
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Если норки передадут инфекцию другим животным, вирус может мутировать, и контролировать его распространение в таком случае будет крайне тяжело.
По словам Мортенсена, норки хорошо переносят болезнь, а риск смерти у них довольно низок.
В свою очередь, специалисты в США надеются, что вскоре будет готова вакцина от COVID-19 и для этих животных.
Коронавирус у норок
- В Дании в начале ноября выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок людям
- Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, обнаруженной у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса он может быть нечувствителен к вакцине.
- Это решение сопровождалось в стране политическим кризисом. В конечном итоге правительство решило, что угроза вакцине в связи с новой мутацией вируса, "вероятнее всего, устранена".
- Однако к тому моменту фермеры в Дании уничтожили более 10 миллионов норок.
- Случаи заражения норок коронавирусом фиксируются и в других странах.
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