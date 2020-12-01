По его данным, около 5% норок в этом году могли быть заражены коронавирусом.

В Дании сотни зараженных коронавирусом норок, предположительно, сбежали со звероферм.

Об этом сообщает The Guardian.

Специалист Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен объяснил, что ежегодно оттуда сбегают несколько тысяч норок. По его данным, около 5% норок в этом году могли быть заражены коронавирусом.

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Если норки передадут инфекцию другим животным, вирус может мутировать, и контролировать его распространение в таком случае будет крайне тяжело.

По словам Мортенсена, норки хорошо переносят болезнь, а риск смерти у них довольно низок.

В свою очередь, специалисты в США надеются, что вскоре будет готова вакцина от COVID-19 и для этих животных.

Коронавирус у норок

В Дании в начале ноября выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок людям

Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, обнаруженной у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса он может быть нечувствителен к вакцине.

Это решение сопровождалось в стране политическим кризисом. В конечном итоге правительство решило, что угроза вакцине в связи с новой мутацией вируса, "вероятнее всего, устранена".

Однако к тому моменту фермеры в Дании уничтожили более 10 миллионов норок.

Случаи заражения норок коронавирусом фиксируются и в других странах.

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Автор: УНИАН