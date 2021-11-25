Каждый может разглядеть заказник с высоты, а также побывать на отдельных его локациях.

Волынские лесоводы проложили туристический 3D-маршрут в ботанический заказник. Над проектом работали два месяца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Цвета просто невероятные": в сети появились фото осеннего ботсада в ОдессеЗаказник, который охватывает шестьсот гектаров, можно разглядеть с высоты, а также побывать на отдельных его локациях.

Для маршрута выбрали самые яркие локации: дом над прудом, который является самой высокой точкой заказника, а также вольер с дикими животными. Лесоводы надеются, что виртуальный тур будет интересен как взрослым, так и детям.

Чтобы попасть в виртуальное путешествие, достаточно лишь отсканировать специальный QR-код.

Как сообщал УНИАН, в Украине заработала онлайн-платформа "Чернобыль. Путешествие", с помощью которой можно совершить виртуальное путешествие Чернобыльской зоной отчуждения.

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Автор: Марта Гичко