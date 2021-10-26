В ботсаду плоды наконец дал головчатый тис Харрингтона.

В ботаническом саду Днепра начали собирать необычный урожай - плоды дал головчатый тис Харрингтона.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В ботсаду сейчас пахнет коньяком, а сами плоды тиса имеют вид виноградин, хотя ягоды вообще не годятся людям для употребления.

Ученые рассказывают, что такое происходит только раз в семь лет. Тис Харрингтона - это редкое вечнозеленое растение, которое родом из Китая. Оно имеет внешний вид пышного хвойного куста, но под ветвями у него находятся гроздья, похожие на виноградные.

Осень в Днепровском ботсаду

В ботаническом саду Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара длится сезон цветения осенних цветов: роз, астр, хризантем и бархатцев. Об этом сообщает Суспильне.

Директор ботсада Анатолий Кабар рассказал, что розы уже отходят, а вот хризантемы и астры будут цвести до первых морозов. Поэтому можно еще успеть насладиться их цветовой гаммой разных оттенков: от розового до фиолетового.

Посетить ботанический сад и посмотреть на осенние цветы можно в будни, с 8 до 15 часов.

Как сообщал УНИАН, недавно в сети показали начало октября в одесском ботсаду: там можно полюбоваться крокусами, шалфеем, астрами и другими растениями.

Автор: Олег Давыгора