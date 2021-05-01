В национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели редкие птицы - луговые дерихвосты.
Об этом сообщил известный эколог, заведующий научным отделом парка Иван Русев на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ Украине открыли необычную выставку экоскульптур (видео)"Птицы находятся сейчас на низменных побережьях лиманов в прибрежных участках с разреженной невысокой растительностью, редко - на периферийных участках полей, лугов. Поселяются в нацпарке колониями", - рассказал Русев.
По его словам, луговые дерихвосты питаются преимущественно насекомыми, а также пауками и моллюсками. Птицы занесены в Красную книгу Украины в статусе "редкий".
Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.
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