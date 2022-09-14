Птицы могли погибнуть из-за химического загрязнения тяжелыми металлами, которое произошло в результате вражеской бомбардировки.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) зафиксирована массовая гибель птиц, среди которых - краснокнижные.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев в Facebook.

По его словам, в течение двух дней к офису парка поступала информация от местных жителей и природоохранника заповедника о том, что на лиманах Бурнас и Соленый на территории парка, есть много погибших птиц.

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"Вчера комиссия нацпарка совместно с ветеринарами провела обследование территории ...и было установлено, что на мелководьях лиманов Соленый и Бурнас действительно есть погибшие птицы. Но детальное обследование территории и акваторий показало, что погибшие птицы есть только в зоне этих двух лиманов, неподалеку от мощной ЛЭП. На других территориях или акваториях наших лиманов погибших птиц не найдено", - написал Русєв.

Он отметил, что во время проверки насчитано около 300 погибших птиц. Среди них-5 тонкоклювых Мартынов (внесены в Красную книгу Украины).

Ветеринарами отобраны пробы на исследование. Среди причин гибели есть несколько версий. Первая - инфекционная болезнь, вторая - химический яд на фермерских полях, где птицы иногда питаются, третья - столкновение с мощной ЛЭП, но явных внешних признаков поражения током не обнаружено.

Четвертая версия - химическое загрязнение акватории лимана Бурнас тяжелыми металлами и другими химическими соединениями, включая ракетное топливо. Это могло произойти вследствие вражеской бомбардировки зоны Бурнаса. Ученый утверждает, что особенно эту зону нацпарка российские военные бомбили в начале полномасштабного вторжения РФ.

Русев добавил, что проинформирует общественность о результатах исследований.

Как сообщал УНИАН, в национальном природном парке "Тузловские лиманы" начали гнездиться редкие краснокнижные птицы - сиворакши.