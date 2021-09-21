Две азовки обнаружили на берегу в Приазовском национальном природном парке.

В азовском побережье была совершена мрачная находка - два трупа дельфинов азовок.

Об этом сообщили в пресс-службе Азовского рыбоохранного патруля.

Патрульные и пограничники нашли туши дельфинов во время совместного рыбоохранного рейда накануне утром, 20 сентября.

Дельфинов 1,2 и 1,3 метров и приблизительным весом от 25 до 30 килограммов нашли на берегу моря в Приазовском национальном природном парке в районе с. Чкалово, Мелитопольского района Запорожской области.

Читайте такжеДельфины решили поиграть с отдыхающими на Черном море под Херсоном (видео)Предварительно установить причину смерти животных не удалось, так как повреждений на их телах не было.

Для дальнейшего выяснения ситуации на место происшествия вызвали сотрудников Приазовского национального природного парка для составления карты выброса азовок.

Работники рыбоохранного патруля уточняют, что на состояние популяции черноморских морских свиней, или азовок, влияет ухудшение кормовой базы, гибель в орудиях рыболовства, различные инфекции, катастрофические техногенные и природные явления.

"В частности азовки очень чувствительны к подводному шуму, в том числе звукам двигателей плавсредств и других частотных излучений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в этом году на дне Черного моря возле оккупированного Крыма обнаружилось массовое кладбище дельфинов афалин.

Автор: Станислав Кожемякин