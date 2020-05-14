В WWF призывают экоинспекцию срочно заняться проблемами загрязнения рек и водоемов в Украине

По мнению эксперта, помимо прочего у украинцев не развита культура экологичного поведения.

Украинская экологическая инспекция должна заниматься вопросами соблюдения законодательства о водоемах, которое должно работать по европейскому образцу.

Только в этом случае ситуация с водоемами в Украине может улучшиться, сообщает в материале руководитель практики «Вода» всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) Ольга Денищик.

Так эксперты отмечают, что в Украине по ряду причин загрязнены реки.

«Если говорим о Закарпатье, например, бассейн Тисы, очень красивой важной реки, там проблемой является неработающие очистные сооружения, в частности те, которые были разрушены во время наводнения 1998 года», пишет эксперт.

Кроме того, у украинцев не развита культура экологичного поведения.

«Еще не закрепилось понимание, что пластиковые бутылки нельзя бросать в воду. Венгры ежегодно ловят в Тисе большое количество пластиковых бутылок, которые приплыли из Украины. По европейскому законодательству они не могут их пропустить дальше в Дунай. За это ежегодно Украина получает чек от Венгрии. Это позор», говорит Денищик.

Кроме того, из-за слабой экологической политики в отношении водоемов, в Украине нарушается естественный баланс обитания рыб.

Трудно исследовать количество рыб в водоемах…средств на государственные исследования практически нет. Толстолобик и белый амур, которых покупают на рынках, не является украинской рыбой. Это рыбы, которых искусственно запускают в реки, чтобы они росли, а потом - чтобы их выловили, пишут авторы.

«Эту практику надо менять. Нельзя в природные водоемы запускать виды, которые не являются естественными для этой территории. Необходима программа по восстановлению мест, где рыба может нереститься естественно», говорится в материале.