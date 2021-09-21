Особенно от указанных заболеваний страдают жители крупных городов.

Выхлопные газы от старых автомобилей, ввезенных в Украину из-за рубежа, ежегодно приводят к росту числа заболеваний легких, рака и аллергий среди населения Украины.

Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Елена Бачинская, сообщает "24 канал".

Особенно, по ее словам, увеличение количества случаев заболеваний дыхательных путей, самыми распространенными среди которых являются аллергический ренит и бронхиальная астма, фиксируют среди молодежи, а чаще всего аллергией болеют именно жители крупных городов.

При этом врачи констатируют, что наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносят старые автомобили, количество которых уже давно превышает количество населения и которые сейчас завозятся в Украину со всего мира без всякого контроля их экологичности.

Среди основных загрязнителей, объясняют врачи, мелкодисперсная пыль, которая попадает в дыхательные пути и накапливается в организме.

"Интересным является определение загрязнения, которое исследует Черновицкий университет. Там уже много лет наблюдают за мелкодисперсной пылью. Мы наблюдаем за пылью диаметром 2,5 и 10 микрон, а они исследуют пыль диаметром до 1 микрона. И эти уровни сейчас значительно повысились, ведь там такой регион, где очень много привезенных машин", – сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора Института общественного здоровья Елена Турос.

В то же время, по ее словам, загрязненный воздух может быть причиной хронических обструктивных болезней легких и рака легких.

"От 35% до 45% дозы, которая связана с основными загрязняющими веществами, которые могут проникать в самые низкие пути дыхательные, нам как раз дают транспортные кабины, автобусы, в которых не было кондиционирования, где не открывались окна. Нельзя такого допускать", – заявила врач.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, на прошлой неделе в некоторых районах Киева уровень оксида углерода превышал норму в полтора раза, диоксида азота – более чем в 4 раза, а формальдегида – в 3,5 раза.

Автор: Григорий Бондарь