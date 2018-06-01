Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры и ягуар

15:12, 01 июня 2018
Мир
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Львы в Айфельському зоопарка / фото dpa

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Bild.

Животные сбежали из зоопарка Eifel в коммуне Люнебах федеральной земли Рейнланд-Пфальц на западе страны.

Жителей коммуны просят оставаться в своих домах и сообщать полиции, если они увидят животных.

Также сообщается, что из зоопарка сбежал медведь, но его застрелили сотрудники.

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В этом регионе в последние дни шли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Одна из местных рек вышла из берегов и вода разрушила часть ограждения в зоопарке. Это позволило животным вырваться на волю. Пока неизвестно, сбежали ли еще какие-то животные.

Частный зоопарк Eifel был основан в 1965 году, но занимает территорию в 30 гектаров. В зоопарке находятся около 400 животных 60 видов.

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Теги: #Германия#зоопарк#лев#тигры