Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры и ягуар

Одна из рек вышла из берегов и вода разрушила часть заграждения в зоопарке.

Из немецкого зоопарка сегодня днем сбежали два льва, два тигра и ягуар, местных жителей просят не выходить из домов.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Bild.

Животные сбежали из зоопарка Eifel в коммуне Люнебах федеральной земли Рейнланд-Пфальц на западе страны.

Жителей коммуны просят оставаться в своих домах и сообщать полиции, если они увидят животных.

Также сообщается, что из зоопарка сбежал медведь, но его застрелили сотрудники.

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В этом регионе в последние дни шли сильные дожди, которые вызвали наводнения. Одна из местных рек вышла из берегов и вода разрушила часть ограждения в зоопарке. Это позволило животным вырваться на волю. Пока неизвестно, сбежали ли еще какие-то животные.

Частный зоопарк Eifel был основан в 1965 году, но занимает территорию в 30 гектаров. В зоопарке находятся около 400 животных 60 видов.