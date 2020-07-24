Когда побег не удался: в Одессе при помощи транквилизаторов поймали павианов, сбежавших из зоопарка

Обезьян, сбежавших из вольера, ловили больше двух часов.

В Одессе при помощи транквилизаторов поймали трех павианов, сбежавших из зоопарка.

Как сообщил УНИАН директор Одесского зоологического парка Игорь Беляков, сегодня из вольера сбежали три взрослых павиана. «Это взрослые обезьяны, их возраст - больше 10 лет. В частности, сбежал самец-вожак по прозвищу Жорик, еще один самец и самочка. Всех животных поймали при помощи транквилизаторов… Благо, вожака удалось изловить быстро - примерно через 10 минут после того, как он выскочил из вольера», - рассказал Беляков, пояснив, что эта обезьяна очень крупная и агрессивная.

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Для поимки второго самца и самки были привлечены сотрудники ГСЧС представители профильной муниципальной службы.

Самку нашли на территории зверинца, где она пряталась на одном из деревьев. Как отметил Беляков, когда в эту обезьяну попал «выстрел» транквилизатора, она начала падать с дерева, но ее удалось поймать на растянутый брезент.

Третья обезьяна успела выбраться за территорию зоопарка и пришла в расположенное недалеко трамвайное депо.

«Сейчас все животные пойманы. С ними все в порядке, никто - ни животные, ни люди - не пострадали. Мы благодарны всем, кто помогал и переживал за нас», - подчеркнул Беляков.

Он добавил, что все три обезьяны выскочили из вольера непосредственно через калитку клети. Сейчас устанавливается, каким образом это произошло. По предварительным данным, сотрудница, которая кормила животных, не до конца закрыла защелку.

Как сообщал УНИАН, сегодня из Одесского зоологического парка сбежали три павиана, один из которых прибежал в трамвайное депо.

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка «Привоз» с 1938 года.

Посещение зоопарка составляет более чем 250 тыс. человек в год. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

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