Похожая ситуация была в городе и в прошлом году.

Улицы тайского города Лопбури заполонили сотни макак.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее животных подкармливали туристы возле местных храмов. Однако из-за карантинных ограничений ситуация изменилась – отныне обезьянам приходится самостоятельно искать пищу. Нередко между животными вспыхивают настоящие драки.

Часто группы животных выбегают на дороги, поэтому водителям приходится их обходить, ища объездные пути.

Похожая ситуация была в городе и в прошлом году. Тогда местным жителям пришлось подкармливать разъяренных обезьян, чтобы те не грабили близлежащие магазины и не врывались в жилые дома. И все же многим животным еды не хватало, их трупы подбирали буквально на каждой улице.

В 2020 году в городе насчитали более 6 тысяч взрослых особей, но точное количество обезьян определить властям не удается, потому что макаки быстро размножаются.

Макаки стали настоящими горожанами в Таиланде в основном из-за туристов, которые приучили их к легкой добыче.

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Автор: Иван Бойко