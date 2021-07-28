Улицы тайского города Лопбури заполонили сотни макак.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ранее животных подкармливали туристы возле местных храмов. Однако из-за карантинных ограничений ситуация изменилась – отныне обезьянам приходится самостоятельно искать пищу. Нередко между животными вспыхивают настоящие драки.
Часто группы животных выбегают на дороги, поэтому водителям приходится их обходить, ища объездные пути.
Похожая ситуация была в городе и в прошлом году. Тогда местным жителям пришлось подкармливать разъяренных обезьян, чтобы те не грабили близлежащие магазины и не врывались в жилые дома. И все же многим животным еды не хватало, их трупы подбирали буквально на каждой улице.
В 2020 году в городе насчитали более 6 тысяч взрослых особей, но точное количество обезьян определить властям не удается, потому что макаки быстро размножаются.
Макаки стали настоящими горожанами в Таиланде в основном из-за туристов, которые приучили их к легкой добыче.
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