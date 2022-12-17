Новый закон, который вступит в силу в 2024 году, вместо этого позволяет зоомагазинам работать с приютами, чтобы предлагать спасенных или брошенных животных для усыновления.

Нью-Йорк стал последним штатом в США, запретившим продажу в зоомагазинах кошек, собак и кроликов от заводчиков.

Как пишет NPR, новый закон, который вступит в силу в 2024 году, вместо этого позволяет зоомагазинам работать с приютами, чтобы предлагать спасенных или брошенных животных для усыновления.

При этом новый закон не коснется частных заводчиков, которые самостоятельно продают животных, рожденных и выращенных на их территории. Тем не менее, он запретит таким заводчикам продавать более девяти животных в год.

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"Это очень большое дело. Нью-Йорк, как правило, является крупным покупателем и получателем выгоды от подобных расплодников, а мы пытаемся сократить спрос на розничном уровне", – пояснил сенатор-демократ Майкл Джанарис.

Отмечается, что нью-йоркские активисты по защите домашних животных уже давно призывают к полному закрытию предприятий, занимающихся выращиванием и продажей животных с целью получения прибыли, заявляя, что молодняк выращивается в нечеловеческих условиях до отправки в магазины.

Зоомагазины в свою очередь утверждают, что закон ничего не сделает для закрытия заводчиков или повышения стандартов ухода за ними, а только приведет к закрытию десятков зоомагазинов в Нью-Йорке.

"Девяносто процентов нашего бизнеса – это продажа собак. Мы этого не переживем", – пожаловался менеджер одного из зоомагазинов Эмилио Ортис, который считает запрет несправедливым по отношению к торговым точкам, работающим с ответственными заводчиками.

В то же время Лиза Хейни, которая вместе с мужем разводит гипоаллергенных собак в своем доме в Буффало, поддержала новый закон.

"Один зоомагазин рядом со мной получает собак со всего Среднего Запада от разных крупных расплодников, и вы понятия не имеете, откуда они берутся и кто их заводчик", – пояснила она.

Власти Нью-Йорка уверены, что новый закон позволит покупателям лучше понимать, откуда берутся их домашние животные.

"Если бы потребитель пришел в расплодник и увидел ужасные условия, он бы не стал покупать этих животных. Взаимодействие с заводчиком позволяет людям увидеть, откуда взялась их собака, и избавляет от посредников, которые служат способом скрыть ужасы, происходящие на заводе", – заявил сенатор Джанарис.

Издание также напоминает, что штат Калифорния принял аналогичный закон в 2017 году, став первым штатом, запретившим такие продажи. За ним последовали и другие штаты.

Как сообщал УНИАН, ранее в Британии запретили продавать котят и щенков моложе восьми недель.

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