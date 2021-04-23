Туристы нарушили правила и подходили контактировать с новорожденными животными.

В парке природы "Беремицкое" Черниговской области погиб новорожденный муфлон. В результате того, что посетители погладили детеныша, мать отказалась от него и животное не выжило.

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Отмечается, что недавно туристы нарушили правила и подходили контактировать с новорожденными животными. В этот момент, как известно, человек оставляет на животном свои запахи, после чего его мать отказывается принимать детеныша.

"Ребеночку муфлона это стоило жизни, за жизнь жеребенка польского коня сейчас борются наши ветеринары. Очень приятно, что сторонников экотуризма становится все больше и посетителей в нашем парке становится больше. Но подчеркиваем: за дикой природой следует наблюдать, а не вмешиваться в ее жизнь. Особенно в период тишины (когда у животных пополнения)", — говорится в сообщении.

В парке призывали людей быть ответственными, соблюдать правила пребывания в парке и не приближаться ближе, чем на 20 метров к животным.

"Если хотите лучше рассмотреть животных, воспользуйтесь биноклем (есть возможность арендовать в парке), но не приближайтесь ближе, чем на 20 метров к животным", — отметили в парке.

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Автор: Ирина Погорелая