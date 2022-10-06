Хомяки помогают поддерживать биоразнообразие степи, улучшают плодородие почв, распространяют семена растений.

На юге Одесщины в дикую природу выпустили краснокнижных хомяков.

Об этом УНИАН сообщила представитель природоохранной организации Rewilding Ukraine Екатерина Куракина.

По ее словам, в заповедную Тарутинскую степь выпущены три хомяка обычных. Это сделано в рамках сотрудничества Киевского зоопарка, Rewilding Ukraine и природно-этнографического парка "Тарутинский степь".

Отмечается, что когда-то такие хомяки населяли почти всю территорию Украины, но за последние десятилетия исчезли в природе из-за уничтожения мест обитания, загрязнения окружающей среды и целенаправленного истребления как сельскохозяйственного вредителя.

"Сейчас в результате экспериментального выпуска в степи поселились мама, папа и их молодой потомок, которых привезли из Киевского зоопарка. Чтобы помочь животным построить новый дом, экологи сделали небольшие искусственные норы, которые хомяки смогут углублять и обустраивать на свой вкус. Вход в норы временно накрыли специальной клеткой, чтобы животные не разбежались с перепугу и были защищены от хищников", - сообщили в организации.

По словам специалиста Центра восстановления и реинтродукции Киевского зоопарка Михаила Русина, хомяк обыкновенный в 2009 году в связи со стремительным сокращением численности был включен в Красную книгу Украины.

"Киевский зоопарк не первый год разводит и возвращает хомяков в природу в рамках программы по восстановлению редких и исчезающих видов. Война создает сложности, но ученые зоопарка продолжают работать. Тарутинская степь является безопасным и перспективным районом для возврата хомяка обыкновенного в дикую природу", - сказал Русин.

Как уточнил специалист по восстановлению экосистем Rewilding Ukraine Олег Дьяков, к холодам этих зверьков будут подкармливать, чтобы облегчить им адаптацию в природе.

"Мы надеемся, что зверьки хорошо перенесут зиму и привыкнут к степи, заложив почву для стабильной популяции в регионе", - сказал специалист.

Чем полезны хомяки в природе

Он подчеркивает, что хомяки помогают поддерживать биоразнообразие степи, улучшают плодородие почв, распространяют семена растений. Роя нору, хомяк создает места обитания для многих растений, пресмыкающихся, насекомых, червей и тому подобное.

Также он является важной частью пищевой цепи: с одной стороны он прореживает растительность, с другой - является добычей для хищных птиц и млекопитающих, многие из которых являются редкими.

Отмечается, что хомяк обыкновенный когда-то населял степи и лесостепи по всей Европе. В отличие от домашних родственников он достаточно большой: длина тела может достигать 30 см, вес – более чем полкилограмма. Имеет коричневую окраску меха с белыми полосами на морде и передней части тела.

В октябре хомяки впадают в спячку до марта, но в этот период животные просыпаются каждые пять-семь дней, чтобы поесть.

Как отмечают в Rewilding Ukraine, в будущем планируются дальнейшие более многочисленные выпуски хомяков в Тарутинской степи, которые помогут создать стабильную популяцию вида в регионе. Следующий выпуск может состояться весной следующего года, если ему не помешают военные действия и тому подобное.

Как напомнили в организации, в Тарутинскую степь в рамках усилий по ревайлдингу уже возвращаются различные виды травоядных животных, в частности кулан, лань европейская, сурок степной. Считается, что хомяк поможет оздоровлению степной экосистемы, уразнообразит естественное влияние на растительность степи, а также будет способствовать развитию экологического туризма в регионе.

Ситуация в заповедных зонах в Одесской области

В Хаджибейском лимане Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы и креветки.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксирована массовая гибель птиц, среди которых - краснокнижные. Также там катастрофически пересыхают уникальные мелкие внутренние озера, названные в честь академика Ювеналия Зайцева.

Ученые считают необходимым создать в Одесской области охранную зону для воспроизводства популяции дельфинов - центр для реабилитации животных, которые массово гибнут из-за войны.