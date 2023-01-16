Ученые признаются, что впервые видят подобное.

На побережье национального природного парка "Тузловские лиманы"(Одесская область) шторм выбросил тысячи редких ракообразных - морских кротов.

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русєв, в воскресенье после мощного шторма, который длился на Черном море несколько дней, сотрудники парка вышли на побережье, чтобы его обследовать.

"Видим невероятное количество редких животных, которых море выбросило на берег. Причем такую картину я вижу впервые. Это выбросило редких животных ракообразных Черного моря - морских кротов. Это донные животные, которые живут на глубине от 0,5 до 15 м. Они делают U-образные норы длиной почти 80 см", - написал он в Facebook.

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Как отметил ученый, от такой норы на глубину часто отходят дополнительные ходы. Также нора имеет расширенные камеры, чтобы животные могли разворачиваться. Питается морской крот донными организмами и биологической пылью - детритом. В каждой норе живет только одно животное.

По данным ученого, ночью эти существа покидают норы в поисках пищи, тогда во время ночного шторма их может выбрасывать на берег.

"Что получилось и сейчас, когда по нашим оценкам, только на побережье моря в пределах парка выбросило более 100 тыс. морских кротов. Эта морская зверушка считается очень редкой и поэтому занесена в Красную книгу Украины. Но, что интересно знать, что они долго не задержатся на пляже", - рассказал Русев.

Он уточнил, что на побережье за несколько дней морских кротов съедят другие животные – шакалы, кулены (вид птиц) и тому подобное. В частности, только на один километр пляжа природоохранники насчитали около 40 крупных куленов, которые питались морскими кротами.

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