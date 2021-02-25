Собака упала с третьего этажа жилого дома.

Сегодня в Одессе при странных обстоятельствах погибла собака, упав с 3 этажа многоэтажного жилого дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель общественной организации "Закон природы" Георгий Липский.

По его словам, инцидент произошел по адресу ул. Инглези, 3/1, о чем общественникам сообщили местные жители.

"Люди увидели, как собака падает вниз", - сообщил активист.

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Со слов местных жителей, несколько дней назад в эту бездомную собаку стрелял неизвестный, нанеся ей ранение в области глаза.

"Женщина, проживающая в этом доме на 3 этаже, по словам людей, забрала раненое животное домой, чтобы потом отвести к ветеринару, а сегодня оно упало вниз… При каких обстоятельствах - спрыгнуло само или ему "помогли", пока неизвестно", - рассказал активист.

Общественники вызвали на место происшествия полицию. Прибывшие патрульные помогли волонтерам погрузить собаку, пребывавшую в тяжелом состоянии, в автомобиль, чтобы отвезти ее в ветклинику. Медики пытались спасти животное, но оно умерло во время операции.

Причина смерти - разрыв мочевого пузыря.

В теле собаки также найдена пуля от пневматического оружия.

Активисты написали соответствующее заявление в полицию.

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Автор: Лариса Козовая