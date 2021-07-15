"Метинвест" намерен активно работать над декарбонизацией металлургической отрасли.

Группа компаний "Метинвест" уже начала производить сырье, благодаря использованию которого ей удастся сделать производство на ее предприятиях максимально экологически безопасным.

Об этом во время выступления на Международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины" рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, пишет "ДС".

По его словам, в "Метинвесте" выбрали нетрадиционный путь обновления мощностей и процесса производства. Речь идет о такой цепочке: сначала подготавливается железо методом прямого восстановления (DRI-окатыши), затем из него можно вырабатывать сталь электросталеплавильным методом, а, это значит, что речь уже идет о "зеленой" металлургии.

"Мы уже сделали первые шаги в этом направлении. У нас с начала этого года есть полноценный окатыш DRI-класса, который мы начали производить на нашем Центральном ГОК. По сути, мы создали сырье, которое может использоваться для низкоулеродного процесса производства стали", – пояснил Рыженков.

Таким образом, по его словам, компания планирует построить модули по прямому восстановлению железа и перейти к электрометаллургии, а в более отдаленной перспективе – и водородной металлургии.

"В перспективе это можно будет напрямую увязывать с возобновляемыми источниками энергии. Не секрет, что там, где находятся наши предприятия, в том же Мариуполе, очень высокий потенциал ВИЭ. Также в перспективе – водородная металлургия, то есть модули прямого восстановления железа смогут быть с легкостью переведены на водород, когда это уже станет для всех доступная технология", – пояснил Рыженков.

При этом от констатировал, что у Украины в целом большой потенциал по декарбонизации металлургической отрасли.

"Если сравнить украинскую металлургию с европейской – то она сегодня проигрывает с точки зрения декарбонизации. В Украине 2,3 СО2 на тонну стали, в то время как европейские практики показывают порядка 1,9. У нас есть потенциал даже с имеющимися технологиями. Это и энергосбережение, и использование отходящих газов и тепла, и применение правильного микса топлива и обмена газами. Это то, что уже сегодня существует в мире, и то, что нам необходимо перенять и внедрять на наших заводах и чем активно занимается "Метинвест", – констатировал Рыженков.

По его словам, в процессе декарбонизации группа фокусируется на "черной части производства" – выпуске чугуна и стали, при котором имеющиеся технологии не позволяют избежать значительных выбросов углекислого газа в атмосферу.

Как сообщал УНИАН, за последние 15 лет группа компаний "Метинвест" инвестировала 3,5 млрд долларов в экологические проекты, что способствовало сокращению на 37% выбросов загрязняющих веществ на ее предприятиях.

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Автор: Григорий Бондарь