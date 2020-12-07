В 2019 году "Метинвест" продолжил модернизировать оборудование в соответствии с требованиями высоких экологических стандартов.

"Метинвест" опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2019 год. В частности, в нем говорится об экологических инициативах группы.

Об этом сообщает UaProm, ссылаясь на информацию пресс-службы "Метинвеста".

Читайте также"Метинвест" планирует до конца года завершить крупнейший в истории Украины экологический проектТак, согласно отчету, "Метинвест" в 2019 году увеличил расходы на охрану окружающей среды до $384 млн. Это на 46% превышает показатель 2018 года.

Кроме того, проекты по экологической модернизации на предприятиях в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье позволили добиться снижения выбросов, повышения энергоэффективности и более рационального использования ресурсов.

Сообщается, что 2019 году предприятия "Метинвеста" на 10% сократили выбросы парниковых газов по сравнению с 2018 годом.

Также в прошлом году предприятия группы на 9% и 10% снизили объемы потребления и сброса воды соответственно. А еще они на 22% повысили показатель энергоэффективности.

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Автор: УНИАН